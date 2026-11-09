Tre medici per undicimila abitanti: Guspini in marcia per protestaUn migliaio di cittadini in corteo da piazza XX Settembre al piazzale del poliambulatorio. Liste d'attesa interminabili e soccorsi a rischio: ora l'assemblea pubblica
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Piazza XX Settembre piena alla partenza del corteo. Un migliaio di persone stanno attraversando Guspini per chiedere risposte sulla sanità territoriale. Il corteo, promosso da tutti i gruppi consiliari, percorre le vie Gramsci, Di Vittorio, Malagoli e Sereni in direzione del poliambulatorio comunale, dove è in programma l'assemblea pubblica sul diritto alla salute. I problemi che hanno spinto il paese a scendere in strada sono noti e si trascinano da anni: tre medici di base per quasi 11mila abitanti, ambulatori Asap che non coprono il fabbisogno della popolazione e una guardia medica che fatica a garantire i turni, soprattutto di notte e nei festivi. A pagare il prezzo più alto sono anziani e malati cronici, tra liste d'attesa lunghe, visite rinviate e spostamenti continui fuori paese. L'incontro nel piazzale antistante la Asl , in via Montale, vedrà poi gli interventi dei gruppi consiliari.