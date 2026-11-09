Gli studenti dell'istituto Ciusa di Nuoro affascinati dalla vita e dai racconti dell'ingegner Sebastiano Maccioni di 108 anni. Passione e curiosità sono i motori della sua lunga vita, l'ingegner Maccioni ne ha parlato stamattina durante la cerimonia celebrativa "108 anni di vita e di professione" all'auditorium del Ciusa dove ha ricevuto due riconoscimenti: l'onorificenza alla carriera professionale, consegnata dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Domenico Perrini, e la certificazione per meriti professionali, conferita dal presidente di Certing Pietro Paolo Lucente. Alla cerimonia hanno partecipato la prefetta Alessandra Nigro, la vice sindaca Natascia Demurtas, i vari rappresentanti del Cni e di Certing e numerosi professionisti. In platea gli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Ciusa che hanno rivolto a Maccioni domande su salute, alimentazione e stile di vita.

«Mangio di tutto, ma poco, in piccole quantità. Il caffè due volte al giorno: uno a colazione e uno dopo pranzo», ha risposto. Maccioni ha poi invitato gli studenti a tenere allenata la mente tramite la lettura e lo studio, ha parlato della sua formazione, del lavoro, dei sacrifici. Per lui, il riconoscimento era atteso da tempo, ma le sue condizioni di salute non avevano consentito di organizzare prima la cerimonia. «Abbiamo colto il primo momento importante in cui c'è stata la disponibilità di tutti per rendere omaggio alla lunga carriera dell'ingegnere più anziano d'Italia», ha detto Giuseppe Ibba di Certing.

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