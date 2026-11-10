Preoccupazione per la disinformazione, ma anche speranza che l'Intelligenza artificiale migliori i servizi pubblici, a partire dalla sanità. È il quadro che emerge dallo studio “La percezione dell'Intelligenza Artificiale nel territorio sardo”, realizzato dall'Università di Cagliari su iniziativa del Corecom Sardegna e presentato oggi in Rettorato.

L'indagine, la prima di questo tipo in Sardegna, è stata portata avanti da marzo a settembre. Ha coinvolto un campione della popolazione con un questionario anonimo di 110 indicatori, diffuso via pec agli enti pubblici e sui social. Quattro gli ambiti approfonditi: conoscenza e consapevolezza dell'Ia, fonti di informazione utilizzate, emozioni e aspettative sull'impatto sulla società e sulla vita quotidiana, frequenza e modalità di utilizzo degli strumenti. Sette le aree principali individuate, tra tipo d'uso, formazione e strumenti.

«Emerge un utilizzatore medio, residente in Sardegna, abbastanza vicino ai valori nazionali, ma con alcune peculiarità», ha spiegato il prorettore vicario Gianni Fenu.

Da un lato c'è la speranza in un intervento positivo dell'AI sui servizi della pubblica amministrazione, in particolare quelli sanitari. Dall'altro la disinformazione è il primo motivo di preoccupazione dei cittadini sardi, che temono un'influenza sulla formazione dell'opinione pubblica e auspicano che le informazioni possano essere vagliate e certificate». Il timore è più marcato tra chi ha una preparazione modesta, mentre al crescere del titolo di studio diventa aspettativa e desiderio di formarsi e di partecipare.

Comune a tutti la paura di non poter verificare i propri dati inseriti in sistemi sempre più complessi e non controllabili direttamente. «È un'arma a doppio taglio», ha osservato il presidente del Corecom, Mario Cabasino, «può rappresentare un grave pericolo per i posti di lavoro, già sempre meno nei settori della comunicazione e dell'editoria, ma anche una grande opportunità. Oggi montare un servizio televisivo con l'AI è molto semplice e i risultati sono di alto livello».

(Unioneonline)

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