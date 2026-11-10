Maracalagonis, la fornaia-poetessa Simonetta Salis presenta la sua prima raccoltaAppuntamento giovedì 12 novembre alle 19 nell'aula consiliare
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Di giorno il pane, nel panificio di famiglia. Nel tempo che resta, i libri e la scrittura. Simonetta Salis, fornaia di Maracalagonis, presenta al pubblico la sua prima raccolta di poesia: l'appuntamento è per giovedì 12 novembre, alle 19, nell'aula consiliare del Comune.
All'incontro parteciperà il dottor Paolo Zedda, autore dell'introduzione alla raccolta.
La passione per la letteratura accompagna Simonetta Salis da sempre. Lettrice di saggi e romanzi, con una predilezione per quelli storici, ha affiancato a queste letture laiche quelle delle Sacre Scritture, tenendo insieme due mondi diversi. A un certo punto della sua vita ha sentito il bisogno di mettere per iscritto, in versi, le proprie vicissitudini: da quell'esigenza è nata la raccolta che ora arriva nelle mani dei lettori.