Si è aperto davanti ai giudici della Corte d’Assise di Sassari il processo sull’omicidio di Cinzia Pinna. Sotto accusa c’è l’imprenditore di Arzachena Emanuele Ragnedda, le contestazioni sono omicidio volontario, calunnia e cessione di cocaina.

La Corte d’Assise ha respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dai difensori di Ragnedda, i penalisti Luca Montella e Gabriele Satta.

L’avvocata di parte civile Antonella Cuccureddu ha chiesto ai giudici di escludere dalla lista testi le persone citate per fornire elementi sulla personalità e le abitudini di vita di Ragnedda. Inoltre Cuccureddu ha segnalato ai giudici che Cinzia Pinna non ha avuto la possibilità di difendersi nei processi che aveva a carico perché è stata uccisa il 12 settembre del 2025. I difensori di Ragnedda hanno raccolto atti sui procedimenti penali a carico della vittima. La Corte si è ritirata e poi ha ammesso tutte le prove richieste dalle parti.

Emanuele Ragnedda era presente in aula e in una pausa ha dichiarato: «Non doveva succedere». L’imprenditore sostiene di avere agito perché aggredito e di non avere avuto alternative.

La difesa insiste sulla citazione di testimoni chiamati a riferire sulla personalità dell’imprenditore. L’avvocato Luca Montella ha affermato che nel capo di imputazione il suo assistito viene descritto come un mostro e il tema deve essere affrontato. Il legale ha chiesto la citazione di un poliziotto e di un ufficiale dei Carabinieri.

Dai familiari di Cinzia Pinna è arrivato un messaggio chiaro: «Non proviamo odio, siamo qui tutti uniti perché Cinzia abbia giustizia. Senza la famiglia, senza la comunità di Castelsardo non saremmo riusciti a superare il nostro dolore. Cinzia era sempre presente con tutti noi, era affettuosa e presente».

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