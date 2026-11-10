La Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta sulla morte di un sub sassarese di 50 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – Fabio Farina, classe 1976 e dipendente di una ditta specializzata - era al lavoro in un campo boe di Santa Teresa Gallura, quando, per circostanze da accertare, ha accusato un malore.

Dopo i soccorsi, l’uomo è stato portato a riva e gli sono state praticate le manovre di rianimazione. Sul posto è anche intervenuto l’elisoccorso, ma i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani.

Sul caso indaga la Guardia costiera, che ha sequestrato il materiale utilizzato per l’immersione.

Per fare luce sulle cause della morte sarà probabilmente disposta l’autopsia.

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