Non si ferma la lotta agli incendi in Sardegna. Dal nord al sud dell’Isola anche oggi si sono sviluppati numerosi roghi.

Nel sud Sardegna nel pomeriggio un incendio si è sviluppato a Furtei a “Is concas”. Inizialmente sull’incendio è intervenuto un elicottero ma la situazione è peggiorata: il Corpo forestale ha disposto l'invio di ulteriori velivoli provenienti basi operative di Iglesias, Pula e Fenosu con il Super Puma. Inoltre, è stato richiesto anche l’intervento dell'elicottero dell'Aeronautica A500AM e di un Canadair.

A Teulada invece fiamme nella località Riu de Monti. Anche qui in una prima fase si registrata un solo elicotteri al lavoro ma «vista la virulenza delle fiamme», fanno sapere dalla Forestale, è stato chiesto l’intervento di un Canadair e di un altro elicottero.

Teulada

A Florinas il Corpo forestaleè interventuo, con il supporto di due elicotteri rispettivamente provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Limbara e il SuperPuma di Fenosu.

L'incendio a Florinas

Fiamme anche Burgos in località Truveinerva dove è stato necessario l’intervento di tre elicotteri e di un Super Puma.

A Siligo nel pomeriggio la statale 131 è rimasta chiusa per circa un’ora a causa del fumo che ha invaso la strada. L’incendio si è sviluppato nelle campagne vicine.

Intanto le squadre dell’antincendio hanno lavorato anche a Olzai per le operazioni di bonifica dell’incendio di ieri.

(Unioneonline/A.D.)

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