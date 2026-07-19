“Fra Bussole e Stelle. Porto Cervo nell'antica cartografia”, la mostra da lunedì 20Un viaggio a ritroso alla scoperta dell’antica storia dell’approdo gallurese
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Sarà inaugurata domani, lunedì 20 luglio, alle ore 19.00, presso La Passeggiata di Porto Cervo, la mostra «Fra Bussole e Stelle. Porto Cervo nell’antica cartografia. Un viaggio a ritroso alla scoperta dell’antica storia dell’approdo di Porto Cervo».
Come si legge in un comunicato del Consorzio Costa Smeralda, promotore dell’evento, attraverso una preziosa selezione di antiche carte nautiche e portolaniche, «la mostra conduce il visitatore in un viaggio nella storia del Mediterraneo, alla scoperta di un Porto Cervo che esisteva ben prima della nascita della Costa Smeralda®. Dal Medioevo in poi, le mappe testimoniano infatti l'importanza di questo approdo naturale lungo le coste della Gallura, conosciuto e utilizzato dai naviganti come luogo sicuro dove trovare riparo durante la navigazione». L’iniziativa nasce dalla passione e dall’attività di ricerca di Mario Sotgiu, che, nel corso degli anni, ha raccolto e studiato numerose carte nautiche antiche, ricostruendo la presenza di Porto Cervo nella cartografia storica del Mediterraneo.
«La Costa Smeralda® è conosciuta nel mondo per la sua capacità di coniugare bellezza, ospitalità e qualità della vita. Ma un territorio vive anche della propria storia e della propria identità. Per questo il Consorzio sostiene con convinzione iniziative come questa, che permettono di riscoprire e condividere un patrimonio culturale spesso poco conosciuto, arricchendo il racconto della destinazione e rafforzando il legame tra la comunità, i suoi luoghi e la loro memoria», dichiara Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda.
L’iniziativa, ideata dall’Associazione di Promozione Sociale Mare Nostrum e dalla Parrocchia Stella Maris, è promossa dal Consorzio Costa Smeralda con il sostegno di Smeralda Holding e in collaborazione con l’Associazione Culturale La Scatola del Tempo e l’Istituto Euromediterraneo. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 20 agosto.