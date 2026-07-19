Un vasto incendio nel territorio di Siligo, sviluppatosi nel pomeriggio, sta creando disagi alla circolazione stradale. La statale 131 “Carlo felice” è stata chiusa al km 186, all’altezza del paese, a causa delle fiamme divampate nelle campagne vicine.

La nube di fumo ha invaso la carreggiata creando problemi di visibilità, tanto da costringere le forze di polizia a chiudere quel tratto di strada.

Sul posto la polizia stradale e i carabinieri per la gestione della viabilità e le deviazioni. Intanto i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'area e domando l'incendio. Gli automobilisti devono seguire le indicazioni date dalle forze dell'ordine per evitare la zona.

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