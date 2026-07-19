Porto Cervo si prepara a vivere una notte all’insegna dello spettacolo e della musica senza tempo: questa sera, domenica 19 luglio, alle 21.30, il Sottovento ospiterà il live di Umberto Smaila, uno degli artisti più rappresentativi e longevi del panorama italiano, da sempre legato all’Isola e reduce dal grande successo del suo concerto a Carbonia lo scorso 30 dicembre per il Capodanno della città mineraria.

Showman completo, capace di attraversare con successo musica, televisione, cinema e imprenditoria, Smaila è da oltre cinquant’anni sinonimo di divertimento, eleganza e coinvolgimento.

La sua carriera affonda le radici negli anni ’70 con il gruppo comico-musicale I Gatti di Vicolo Miracoli, esperienza che lo ha lanciato verso una popolarità crescente fino a consacrarlo come volto iconico della televisione italiana, grazie anche al successo travolgente di “Colpo grosso”, programma cult che tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 ha segnato un’epoca, contribuendo a rinnovare profondamente il linguaggio dell’intrattenimento televisivo.

Accanto alla televisione, Smaila ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la musica dal vivo, trasformando il suo talento musicale in un vero marchio di fabbrica.

Pianista raffinato e intrattenitore instancabile, ha costruito negli anni un format di spettacolo unico, capace di fondere repertorio internazionale, grandi classici italiani, momenti di cabaret e improvvisazione in un’unica esperienza scenica.

I suoi show non sono mai semplici concerti, ma veri e propri eventi interattivi in cui il pubblico diventa protagonista: Smaila dialoga, scherza, improvvisa, crea un rapporto diretto e spontaneo che rende ogni serata diversa e irripetibile.

Questo stile inconfondibile ha trovato la sua naturale evoluzione anche nei locali che portano il suo nome, diventati negli anni simbolo di un certo modo di vivere la notte, tra musica dal vivo e intrattenimento di qualità.

Il live di questa sera nello storico locale fondato da Antonello Verona, e ora curato con tanta attenzione e autorevolezza dalla giovanissima nipote Anna Gaia assieme al padre Alberto, si inserisce perfettamente in questa tradizione e promette di essere molto più di un’esibizione musicale: sarà un viaggio emozionante attraverso decenni di successi, atmosfere e ricordi, capace di coinvolgere un pubblico trasversale, dai nostalgici agli amanti della nightlife più esclusiva.

L.P

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