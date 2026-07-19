Incendio a Olzai, squadre di terra e mezzi aerei in azione per la bonificaSuper lavoro per domare completamente le fiamme divampate sabato pomeriggio
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Anche domenica mattina il Corpo Forestale ha proseguito proseguire le operazioni di bonifica dell'incendio scoppiato sabato pomeriggio nelle campagne del Comune di Olzai, in località Badu de Carru.
Sul posto è intervenuto il personale a terra, supportato dai mezzi aerei: due Canadair decollati dall'aeroporto di Olbia, che hanno effettuato diversi lanci prima di lasciare l'area, e un elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo Forestale di Sorgono.
L'incendio è stato monitorato per tutta la notte. All'alba, il Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Gavoi ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei.
(Unioneonline)