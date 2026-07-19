Loiri Porto San Paolo
19 luglio 2026 alle 19:52aggiornato il 19 luglio 2026 alle 20:16
Cala Finanza, protestano in centinaia: attivisti e mamuthones sugli scogliIniziata a Lu Fenosu la manifestazione proclamata dal gruppo Surra
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A Lu Fenusu è in corso la manifestazione organizzata dal gruppo Surra contro gli investimenti della società Tavolara Bay a cala finanza.
Sono presenti diverse centinaia di persone, come era stato annunciato sono presenti i mamuthones di Mamoiada.
Ora i manifestanti si stanno spostando verso la spiaggia a ridosso di Villa Joy, l’immobile al centro delle polemiche.
Notizia in aggiornamento
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