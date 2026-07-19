A Lu Fenusu è in corso la manifestazione organizzata dal gruppo Surra contro gli investimenti della società Tavolara Bay a cala finanza.

Sono presenti diverse centinaia di persone, come era stato annunciato sono presenti i mamuthones di Mamoiada.

Ora i manifestanti si stanno spostando verso la spiaggia a ridosso di Villa Joy, l’immobile al centro delle polemiche.

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