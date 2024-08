Tre serate sulle note della musica del diavolo. Torna, con la ventiseiesima edizione, Aglientu Summer Blues Festival, atteso appuntamento estivo nella località turistica gallurese, organizzato dall'associazione La muita, in collaborazione con il Comune, la Regione, la Fondazione di Sardegna e la Camera di commercio di Sassari.

Dal 18 al 20 agosto, a partire dalle 21:30 nell’anfiteatro comunale, grandi nomi del blues nazionale e internazionale: ad alzare il sipario del festival, la Treves blues band feat Lou Marini, leggendario sax della Blues Brothers Band che vanta collaborazioni, tra le altre, con Frank Zappa, Aretha Franklin ed Eric Clapton, seguito da The boneshakers, nell'unica data italiana, che portano ad Aglientu 25 anni di carriera, guidati dal chitarrista Randy Jacobs.

A chiudere l'edizione 2024, uno tra i cinquanta migliori chitarristi della scena mondiale, Deman Dominguez, artista che ha condiviso il palco con nomi del calibro di Roy Rogers e Los Lobos, e poi Laura Cox, stella nascente del rock blues francese che, con le sue cover lanciate su YouTube, ha collezionato più di 100 milioni di visualizzazioni.

Nel mezzo, The Cinelli Brothers, quartetto londinese vincitore del premio UK Blues Band of the Year 2024, e Bernard Allison, figlio d'arte che quest'anno omaggia suo padre con il doppio album Luther's Blues.

A inaugurare la manifestazione, gli Aperitivi Blues, alle 18:30: il 18 agosto, il bluesman romano Bonnie Jack, il 19, il country blues di The Blues Against Youth e il 20, la band De Luca Blues che ha rappresentato l'Italia alI'International blues challenge di Memphis. E poi, gli After festival con il gruppo Born to be wild, con Marcia & the shuffles e con la rock band di Tempio, Uncle pine.

