Una donna di 50 anni è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto oggi nella circonvallazione di Tempio. Stando agli accertamenti del personale del Commissariato della cittadina gallurese un’auto ha travolto la donna mentre si stava spostando a bordo di un monopattino, vicino alla rotatoria della circonvallazione di San Giuseppe.

L’urto è stato violento, sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti, personale del 118, del Commissariato, della Polizia locale di Tempio e dell’Arma dei Carabinieri. I medici hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, la donna sarebbe stata sbalzata sull’asfalto riportando numerose fratture e traumi. Il personale del 118 (Associazione Alta Gallura) ha attivato l’elisoccorso, la donna ferita è stata trasferita d’urgenza a bordo di un elicottero a Sassari. Non sarebbe in pericolo di vita, ma traumi e fratture riportate sono di una certa gravità.

Il personale del Commissariato di Tempio sta svolgendo gli accertamenti sull’incidente.

