Quaranta persone segnalate alle competenti Prefetture, è il bilancio dei controlli antidroga effettuati dalla Guardia di Finanza durante l’edizione 2025 del Red Valley.

Le unità cinofile del gruppo di Olbia hanno controllato soprattutto gli accessi all’area del festival per intercettare le droghe prima che fossero portate all’interno dell’evento che ha portato in città decine di migliaia di persone.

La droga è stata sequestrata soprattutto a giovani e giovanissimi: non solo sostanze come hashish e marijuana, ma anche droghe pesanti come cocaina e ketamina.

Durante i 4 giorni dell’evento è stato impiegato, accanto alla unità cinofile, un contingente di “Baschi Verdi”.

Un occhio di riguardo anche per la contraffazione, con un migliaio di articoli di merchandising contraffatti e sequestrati, riportanti loghi e nomi dei tanti artisti che si sono esibiti nel corso della kermesse.

