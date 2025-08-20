Momenti di apprensione in tarda mattinata a Porto Ottiolu, dove una barca a vela di circa 12 metri si è incagliata contro una scogliera, poco distante dall’ingresso del porto turistico.

L’allarme è scattato intorno alle 12:25, quando la Guardia Costiera ha disposto l’intervento della squadra nautica del Presidio acquatico di Budoni. Sul posto sono arrivati un gommone e una moto d’acqua, che hanno raggiunto l’imbarcazione in difficoltà e messo in sicurezza i tre membri dell’equipaggio.

I velisti, illesi ma spaventati, sono stati trasportati a terra senza ulteriori conseguenze. Nel frattempo sono in corso le verifiche per valutare i danni riportati dalla barca.

© Riproduzione riservata