Ci risiamo con il rischio incendi che si può correre nella spiaggia di Liscia Ruja quando soffia forte il vento; per domani, giovedì 21 agosto, il sindaco Roberto Ragnedda ha emesso un’ordinanza urgente per disciplinare l’accesso alla strada di quella spiaggia a seguito del bollettino di pericolo incendi, codice arancio, comunicato dalla Protezione Civile Regionale.

Detta ordinanza stabilisce che, a causa, appunto, delle condizioni meteo avverse dovute al forte vento e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini dal possibile pericolo di incendi, l’accesso alla strada di Liscia Ruja è consentito per un massimo di 350 auto; l’ordinanza stabilisce inoltre che l’accesso all’area adibita ai parcheggi, compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda, debba essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi e si dovrà consentire l’ingresso ad un massimo di 350 auto, comunicandolo tempestivamente al Comando della Polizia Locale una volta raggiunto il numero autorizzato.

Lo scorso 3 agosto la spiaggia di Liscia Ruja fu completamente interdetta a causa dell’Allerta Rossa di estremo pericolo incendi emanata dalla Protezione Civile Regionale. Mentre l’8 luglio scorso, sempre per gli stessi motivi, il sindaco Ragnedda dispose l’accesso alla strada di Liscia Ruja per un massimo di 300 auto; analogamente l’accesso esistente all’area adibita ai parcheggi compresa quella riservata ai consorziati Costa Smeralda doveva essere vigilata a cura del personale dei concessionari degli stessi che avrebbe dovuto consentire l’accesso ad un massimo di 300 auto.

