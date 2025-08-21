Due arresti nell’arco di 48 ore per un giovane di nazionalità tunisina che ha dato filo da torcere ai Carabinieri di Olbia. Inoltre a Tempio, dopo la prima direttissima, ha “assaltato” un pullman dell’Arst.

Tutto ha avuto inizio con un raid in un centro commerciale. Il giovane, difeso dall’avvocato Nino Vargiu, è stato arrestato dai Carabinieri di Olbia per furto, e, una volta in caserma, ricevuta la cena, si è scagliato contro due militari picchiandoli. Sottoposto ad una prima direttissima, per lui è scattata la misura dell’obbligo di dimora a Olbia.

Così si arriva al secondo round, avvenuto a Tempio dopo l’udienza. Uscito dal palazzo di giustizia il giovane pretendeva a tutti i costi di salire su un pullman diretto a Olbia. Stando agli atti il ragazzo, 22 anni, si è arrampicato sul bus ed entrato dentro il mezzo da un’apertura sulla parte superiore. A quel punto sono intervenuti di nuovo i Carabinieri, di Tempio, che hanno arrestato per la seconda volta il giovane. Oggi è fissata un’altra direttissima.

