Ruba in un negozio e picchia i carabinieri, dopo la direttissima “assalta” pullman dell’Arst: arrestato due volte in 48 oreNeanche il tempo di sottoporlo all’obbligo di dimora e il giovane tunisino si è fatto nuovamente arrestare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Due arresti nell’arco di 48 ore per un giovane di nazionalità tunisina che ha dato filo da torcere ai Carabinieri di Olbia. Inoltre a Tempio, dopo la prima direttissima, ha “assaltato” un pullman dell’Arst.
Tutto ha avuto inizio con un raid in un centro commerciale. Il giovane, difeso dall’avvocato Nino Vargiu, è stato arrestato dai Carabinieri di Olbia per furto, e, una volta in caserma, ricevuta la cena, si è scagliato contro due militari picchiandoli. Sottoposto ad una prima direttissima, per lui è scattata la misura dell’obbligo di dimora a Olbia.
Così si arriva al secondo round, avvenuto a Tempio dopo l’udienza. Uscito dal palazzo di giustizia il giovane pretendeva a tutti i costi di salire su un pullman diretto a Olbia. Stando agli atti il ragazzo, 22 anni, si è arrampicato sul bus ed entrato dentro il mezzo da un’apertura sulla parte superiore. A quel punto sono intervenuti di nuovo i Carabinieri, di Tempio, che hanno arrestato per la seconda volta il giovane. Oggi è fissata un’altra direttissima.