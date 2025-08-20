Le perle di Gallura negli scatti di Carlo PirovanoCon la reflex da Mortorio al Golfo di Marinella passando per Cugnana
I paradisi della Gallura stuzzicano sempre l’occhio del fotografo. E certi panorami mozzafiato non sfuggono agli obiettivi di professionisti abituati a cogliere gli angoli più belli e suggestivi della nostra Isola.
Carlo Pirovano, lunga esperienza, anche in Mondadori, regala a Unionesarda.it alcune istantanee dal Nord Sardegna racchiuse in una gallery.
Meraviglie viste dall’alto, scenari incantevoli con l’occhio di un reporter con laurea alla Bocconi che ama la terra sarda.