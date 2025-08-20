I paradisi della Gallura stuzzicano sempre l’occhio del fotografo. E certi panorami mozzafiato non sfuggono agli obiettivi di professionisti abituati a cogliere gli angoli più belli e suggestivi della nostra Isola.

Golfo di Marinella con vista su Mortorio
Carlo Pirovano, lunga esperienza, anche in Mondadori, regala a Unionesarda.it alcune istantanee dal Nord Sardegna racchiuse in una gallery.

Panorama dalla Chiesetta della Madonna del Monte a Golfo Aranci (Carlo Pirovano)
Meraviglie viste dall’alto, scenari incantevoli con l’occhio di un reporter con laurea alla Bocconi che ama la terra sarda. 

Uno sorcio del porto di Cala dei Sardi in zona Cugnana verde (Carlo Pirovano)
Olbia vista in prospettiva dallo stadio all’alba e con apertura sul porto (Carlo Pirovano)
Palumbalza e vista dall’alto della spiaggia di Marinella (Carlo Pirovano)
