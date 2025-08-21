L’allarme
21 agosto 2025 alle 21:01aggiornato il 21 agosto 2025 alle 21:02
Casa in fiamme ad Arzachena, paura per una bombola di gplL’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area, per i due residenti solo tanto spavento ma nessuna ferita
Allarme in agro di Arzachena, nei pressi della SS125 attorno al km 345, per una casa in fiamme.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l’abitazione mettendo al sicuro una bombola di gpl.
Nessuna ferita ma solo tanto spavento per la coppia che risiede nella casa, per ora inagibile.
Le cause del rogo sono in fase di accertamento.
Sul posto anche un'ambulanza del 118, Polizia Locale di Arzachena e volontari della Protezione Civile.
(Unioneonline/v.l.)
