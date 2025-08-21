Principio di incendio a bordo di uno yacht ieri sera, intorno alle 20.30, nella Marina di Porto Cervo. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arzachena è intervenuto quando le fiamme hanno interessato una porzione della cucina sopra coperta, mentre le cause sono ancora in corso di accertamento.

Il personale del porto ha prontamente spostato lo yacht a largo, permettendo ai Vigili del Fuoco di completare la bonifica e le verifiche del caso senza ulteriori rischi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata