Porto Cervo, principio di incendio sullo yacht: intervengono i vigili del fuocoL’incendio partito dalla cucina sopra coperta. L’imbarcazione è stata spostata a largo per consentire le operazioni di bonifica
Principio di incendio a bordo di uno yacht ieri sera, intorno alle 20.30, nella Marina di Porto Cervo. Il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Arzachena è intervenuto quando le fiamme hanno interessato una porzione della cucina sopra coperta, mentre le cause sono ancora in corso di accertamento.
Il personale del porto ha prontamente spostato lo yacht a largo, permettendo ai Vigili del Fuoco di completare la bonifica e le verifiche del caso senza ulteriori rischi.
(Unioneonline/v.f.)