Terribile incidente questa mattina a Olbia, sulla Strada Panoramica all’altezza dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Intorno alle 8 due auto, una Smart e una Ford Focus, si sono scontrate frontalmente per un’invasione di corsia le cui cause sono ancora da accertare: violentissimo l’impatto, quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, e sono state trasportate all’ospedale di Olbia da altrettante ambulanze del 118: tre codici rossi e uno arancione.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Olbia, che hanno estratto con cesoie e divaricatori due persone rimaste incastrate all’interno dell’abitacolo.

Dei rilievi si è occupata la polizia stradale, la strada è stata chiusa per circa un’ora e si sono create lunghissime code.

