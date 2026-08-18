Tragedia ad Aglientu, turista muore nel mare di Rena MatteuL’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stato colto da un malore dopo essere entrato in acqua
Un turista è deceduto questa mattina nel mare di Rena Matteu, la spiaggia nel litorale di Aglientu, nella costa della Gallura, vicina a Santa Teresa.
L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, sarebbe stato colto da malore dopo essere entrato in acqua, nonostante le condizioni proibitive del mare.
In compagnia di altri amici ha deciso di fare il bagno, ma pochi minuti dopo si è sentito male. Inutili i soccorsi da parte di alcuni bagnanti che hanno allertato le forze dell’ordine.
Sul posto gli operatori del 118 e l’autorità marittima di Santa Teresa coordinata dalla Capitaneria di Porto Torres. Intervento ancora in corso.