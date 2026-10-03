Musica, folklore, sport e appuntamenti religiosi accompagneranno Luras fino a martedì 6 ottobre per la festa patronale organizzata dai Fidales 1990. Il programma si apre oggi, sabato 3, e ruota attorno alle celebrazioni della Madonna del Rosario, della Madonna del Buon Cammino e di San Francesco, affiancate da concerti, poesia, giochi e iniziative dedicate anche ai più giovani.

La prima giornata avrà il suo momento più atteso questa sera: alle 22, in via Nazionale, è in programma il concerto di Fred De Palma, seguito dal dj set di Claudio Damigella. Prima, alle 16, il rientro delle bandiere in chiesa con la banda “Città di Tempio Pausania” e, alle 18, Vespri e Messa con il Coro Su Bubugnulu. Domani, domenica, sarà dedicata alla Madonna del Rosario. Alle 10 la Messa solenne con il panegirico di don Paolo Pala, quindi la processione con banda e gruppi folk provenienti da diversi centri della Gallura. Nel pomeriggio spazio ai bambini, alla partita S.S. Lauras-Ittiri e al canto tradizionale a chitarra; in serata, alle 21.30, il live show sulle hit dance degli anni Novanta.

Lunedì toccherà alla Madonna del Buon Cammino: alle 10 Messa solenne con don Umberto Deriu e processione con banda e Mini Folk Tamponeddu. In serata, alle 19.30, il trentennale del Coro Su Bubugnulu, con Maria Luisa Congiu, Sandro e Laura Fresi e Civitas Mariana di Luogosanto. Martedì sarà invece la giornata di San Francesco. Dopo la Messa solenne delle 10 con don Alessandro Piga e la successiva processione, il pomeriggio proporrà le “Olimpiadi del Patrono”, la poesia estemporanea con Bruno Agus, Giuseppe Porcu e Dionigi Bitti, accompagnati dal Tenore di Orgosolo, e infine la parata Disney con spettacolo conclusivo in via Nazionale.

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