Accordo di massima chiuso tra il Comune di Tempio e l’associazione di Protezione Civile Alta Gallura. Dopo le tensioni delle ultime settimane, i volontari, come chiedono gli amministratori comunali, lasceranno la sede di Rinaggiu. Avranno in comodato gratuito un immobile (comunale) nella zona industriale di Tempio, l’edificio ospiterà la sede operativa logistica dell’associazione a partire da dicembre.

L’accordo è stato chiuso dopo una serie di incontri tra la sindaca Gianna Masu, l’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Vacca, il vice sindaco Marco Petitta e il presidente della Protezione Civile Alta Gallura, Roberto Cossu. Il Comune si è impegnato a eseguire gli interventi necessari per rendere gli spazi pienamente funzionali alle esigenze dell’organizzazione e delle attività svolte.

La restituzione dei locali e delle aree di Rinaggiu dovrà avvenire entro il 30 novembre. Il Comune si è impegnato anche a individuare una struttura idonea per il personale che opera in convenzione con il servizio 118.

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