Da bene confiscato alla criminalità a patrimonio restituito alla collettività, e ora anche visitabile. Per la prima volta Ville Jacques Couëlle di Monti Mannu, ad Abbiadori, aprirà le porte al pubblico, sabato 10 e domenica 11 ottobre, in occasione delle Giornate FAI d’Autunno.

È un nuovo passaggio nel percorso avviato dal Comune di Arzachena per recuperare e valorizzare il complesso realizzato negli anni Sessanta dall’architetto francese Jacques Couëlle, tra i protagonisti della nascita dello stile architettonico della Costa Smeralda. Il compendio, circa 30 mila metri quadrati tra edifici e terreni agricoli, per un valore stimato superiore ai 37 milioni di euro, è stato trasferito nel maggio scorso dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati al patrimonio indisponibile del Comune.

Sabato le visite sono previste dalle 11 alle 18, domenica dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. L’accesso avverrà con contributo libero a sostegno del FAI. Alle 9.30 di sabato è prevista anche la presentazione alla stampa con il sindaco Roberto Ragnedda, la consigliera regionale e delegata comunale al Patrimonio Cristina Usai, il vicesindaco Alessandro Malu e l’assessora al Turismo Claudia Giagoni.

Per Ville Couëlle si prepara intanto una destinazione stabile: il progetto dell’Amministrazione prevede la nascita del primo Museo della Costa Smeralda, con spazi espositivi, sale per incontri, laboratori didattici, bookshop e caffetteria. L’apertura del prossimo fine settimana sarà dunque anche una prima occasione per mostrare alla comunità un patrimonio rimasto finora sostanzialmente inaccessibile.

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