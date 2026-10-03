A Olbia il World Boccia Challenger. L’evento precede le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, traguardo degli azzurri. Tra i patrocinanti di un evento che coniuga cultura, socialità, territorio, sport, inclusione e turismo, anche Inail, SuperAbile- Inail, ministero Sport e giovani, Ussi-Unione stampa sportiva italiana e Coni.

Sfide aperte al PalaGeovillage dal 12 al 20 ottobre. Il 12 ottobre al PalaGeovillage di Olbia si aprono gli accreditamenti. Il giorno seguente alle 18.30 si tiene la cerimonia inaugurale. Dal 14 il via alle gare. La manifestazione si chiude il 19 ottobre con le premiazioni.

La sfida vede al via ventidue nazionali: Argentina, Australia, Austria, Canada, Colombia, Corea, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, India, Israele, Isole Faroer, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca. Singapore, Spagna, Slovacchia, Stati Uniti, Ucraina e Ungheria.

L’Italia e i giudici sardi. Della giuria, presieduta dallo spagnolo José Luis Sirera, fanno parte anche gli arbitri sardi Diletta Sanna (Budoni), Francesca Pasella (Olbia) e Damiano Tuveri (Cagliari).

I team leader azzurri sono Riccarda Ambrosi e Paola Paluselli. Hanno nel mirino il pass olimpico statunitense 2028 le performance dei quotati Gabriele Zendron (15 al mondo), Giuseppe Rollo (20), Michela Maria Favini (29) Riccardo Zanella (43) e Claudia Targa (51).

«Olbia rappresenta una delle città più importanti dell'universo paralimpico per gli aspetti pubblici ed economici e per il significato culturale e sociale di questa competizione, che avrà sempre come primo obiettivo il valore della persona. Auguriamo agli atleti il meglio: continuate a lottare, giocate correttamente, divertitevi e superate i vostri limiti» le parole degli organizzatori con in testa Asd Ichnusa sport e Fib. L’evento, oltre che dall’assessorato regionale al Turismo e dall’assessorato comunale allo Sport di Olbia, è supportato anche da Bmw Specialmente.

(Unioneonline)

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