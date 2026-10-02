Si sono conclusi oggi a Rena Bianca, spiaggia simbolo di Santa Teresa Gallura, i lavori per la riparazione dell’elettrodotto Sacoi 1.

Un’impresa specializzata ha operato sull’arenile per due settimane su mandato di Terna. L’intervento di riparazione dell’impianto (il collegamento Toscana Corsica Sardegna) per Terna era indispensabile al fine di garantire la perfetta efficienza dell’elettrodotto ed evitare blackout per l’Isola.

L’intervento, sul delicato ecosistema di Rena Bianca (il cavidotto passa sull’arenile), è stato a lungo al centro di polemiche e tensioni tra Terna e il Comune guidato da Nadia Matta e assistito dall’avvocato Gian Comita Ragnedda.

L’amministrazione teresina chiedeva una polizza fideiussoria di due milioni di euro a garanzia dell’ambiente e Terna si è rivolta al Tar del Lazio per bloccare i provvedimenti del Comune sardo.

Alla fine i lavori sono iniziati, oggi sono conclusi, sulla base di un accordo tra Prefettura di Sassari, Comune teresino e rappresentanti di Terna. Ora la spiaggia è di nuovo pienamente fruibile.

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