La Fiera nautica della Sardegna cambia nome, data e sede tornando ad Olbia dov’era nata (alla Marina) ma sui moli del centro città: il Brin destinato ai maxi yacht, l’adiacente porto vecchio e parte del waterfront cittadino. La Sardinia boat show, che si terrà dal 29 maggio al 6 giugno 2027, è stata presentata oggi al Salone Nautico di Genova dal Cipnes Gallura, insieme alla Regione Sardegna, al Comune di Olbia, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e ai rappresentanti dei Consorzi industriali di Sassari e dell’Ogliastra. L’obiettivo è infatti quello di promuovere il sistema Sardegna con una particolare attenzione ai due segmenti core della filiera: la produzione e costruzione di imbarcazioni e le attività di refit, riparazione e manutenzione, insieme a tutte le attività industriali e ai servizi collegati alla nautica. “Gallura, Cagliari, Ogliastra e Sassarese – si legge nella nota del Cipnes – rappresentano i principali poli territoriali dell’industria nautica sarda: realtà differenti ma complementari che il Sardinia Boat Show intende presentare agli operatori internazionali come parti di un unico sistema regionale”. Il sistema sarà completato dalla componente dedicata alla formazione e all’innovazione, con la presenza di UniOlbia e dell’Università di Cagliari, per promuovere i percorsi universitari sviluppati a Olbia in Ingegneria Navale e il corso di laurea a orientamento professionalizzante in Tecnologie Industriali Elettriche e Aeronautiche. La data consente di sintonizzarsi con una stagione turistica in avvio con un occhio ai voli dagli Stati Uniti, in quel periodo operativi. La città inoltre consente la disponibilità di ampi spazi a terra e a mare accogliendo imbarcazioni di differenti dimensioni, compresi i superyacht.

«La scelta di ospitare a Olbia la prossima edizione della Fiera Nautica di Sardegna guarda con ancora più determinazione al futuro dell’intera economia del mare dell’Isola – ha dichiarato Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna –. L’Autorità di Sistema Portuale sostiene con convinzione questo progetto, perché Olbia, con il suo porto, il lungomare e uno scalo aeroportuale connesso col mondo, ha le caratteristiche necessarie a consolidare il profilo nazionale e internazionale della manifestazione. La nuova sede rafforza anche il legame tra porto e città, aprendo il waterfront, oltre che ad eventi culturali e sportivi, a nuove occasioni di incontro tra imprese, cittadini e visitatori. La nautica alla quale tutti guardiamo con interesse non è solo turismo: è industria della cantieristica, innovazione, servizi avanzati e

occupazione qualificata. Un comparto che, proprio a Olbia, ha uno dei suoi poli di eccellenza nel Mediterraneo». Presente a Genova anche il vice presidente della Regione Giuseppe Meloni. «La nautica è uno dei settori con maggiori possibilità di crescita per la Sardegna, dove esistono già imprese, competenze e professionalità di alto livello. È una filiera che comprende manifattura, servizi e innovazione, con una forte proiezione sui mercati internazionali – ha dichiarato –. Come Regione stiamo lavorando su due fronti: supportare le imprese sarde che vogliono crescere anche all’estero e rendere la Sardegna più attrattiva per chi vuole investire e produrre nell’isola».

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