Il mercantile Lira ha iniziato il suo viaggio per il porto del Pireo. L’operazione è stata condotta con il coordinamento della direzione marittima di Olbia su in input dell’autorità portuale della Sardegna.

Si tratta dell’imbarcazione abbandonata nel 2019 nel Mediterraneo da un armatore turco e venduta all’asta.

Il direttore marittimo di Olbia, Gianluca D’Agostino, racconta l'odissea del mercantile: «Fu abbandonato con tutto l'equipaggio a bordo dopo il fallimento dell'armatore. La nave fu recuperata nel 2016 e fino al 2019 l'equipaggio era rimasto a bordo. Piano piano alla spicciolata sono riusciti ad andar via. L'equipaggio è riuscito a resistere fondamentalmente per il cuore del popolo sardo, che gli portava da mangiare, che li aiutava e li aveva presi chiaramente a cuore».

Il mercantile costituiva un problema dal punto di vista della sicurezza e della tutela dell’ecosistema marino. Era stato già effettuato un intervento per evitare che l’imbarcazione si inclinasse e imbarcasse acqua.

Il mercantile Lira occupava da anni una banchina del porto di Olbia uno spazio che poteva essere utilizzato diversamente e con maggiore profitto da parte dell’autorità portuale regionale soltanto dopo la vendita all’asta del cargo è stato possibile procedere alla rimozione.

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