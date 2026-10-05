Per gli inquirenti si potrebbe trattare di un attentato. È questa una delle ipotesi al vaglio dopo l’incendio che, nella notte, ha completamente distrutto un’autovettura in via Giacinto Satta a Nuoro.

L’allarme è scattato intorno alle 2:20, quando sul posto è intervenuta la squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro. La vettura, di proprietà di un 37enne nuorese, è stata avvolta dalle fiamme e nonostante il tempestivo intervento è andata completamente distrutta. Il rogo sarebbe di natura dolosa secondo gli inquirenti.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Saranno gli accertamenti a chiarire l’origine delle fiamme e l’eventuale matrice dell’episodio.

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