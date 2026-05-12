Sono 25 i detenuti della Casa di Reclusione di Nuchis coinvolti nelle attività della Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania, all’interno del progetto “Fili in comune”, avviato nel 2021/2022 e confermato anche per il nuovo anno scolastico. Detenuti che rappresentano circa il 15% del numero complessivi degli allievi iscritti (172) ai 10 corsi di strumento e alle attività laboratoriali.

Il dato emerge dal programma finanziato dal Comune di Tempio Pausania, che ha deciso di integrare con fondi propri il contributo della Regione per garantire la copertura completa delle attività della scuola civica. Tra queste rientra anche il laboratorio musicale svolto nel carcere di Nuchis, organizzato con formula laboratoriale per rispondere alle particolari esigenze dell’ambiente penitenziario, comprese privacy e modalità operative dedicate.

Da alcuni anni nel carcere di Tempio-Nuchis hanno luogo diversi progetti culturali e percorsi rieducativi rivolti ai detenuti. All’interno della struttura sono stati avviati laboratori teatrali, attività artistiche, percorsi universitari e iniziative musicali sviluppate anche grazie alla collaborazione con enti e associazioni del territorio.

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