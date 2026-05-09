Scena muta davanti al pm Alessandro Bosco dei due indagati nel fascicolo bis sulla scomparsa della pensionata olbiese, Rosa Bechere.

Oggi sono stati senti dal magistrato della Procura di Tempio, Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu, la coppia alla quale viene contestato il reato di omicidio. Meloni è stata convocata nella caserma del Reparto territoriale dei Carabinieri, mentre Beccu (in precarie condizioni di salute) è stato sentito nella sua abitazione. Si parla della seconda indagine nell’arco di quattro anni sul caso della pensionata scomparsa a Olbia nel novembre del 2022. La prima inchiesta si era chiusa con una richiesta di archiviazione. Nessun commento da parte delle difese, i penalisti Angelo Merlini e Giampaolo Murrighile. La sensazione è che non ci siano nuovi elementi rispetto alla prima attività di indatine condotta a Olbia.

© Riproduzione riservata