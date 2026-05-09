«Il tema "Vivere nelle destinazioni turistiche" è stato al centro, ad Arzachena, dei lavori del Network G20Spiagge, l’ottavo a essere organizzato e il secondo nel comune smeraldino. Ieri hanno avuto luogo i tavoli tecnici di lavoro tra sindaci ed esperti nello Spazio Nexus; oggi, invece, il convegno pubblico alle Cantine Surrau, dedicato ai nuovi scenari del turismo e ai cambiamenti che stanno trasformando il modo di vivere, lavorare e viaggiare.

«Come sempre accade quando ci si confronta», afferma Claudia Giagoni, assessore al Turismo di Arzachena, «sono nate nuove sfide. Abbiamo trasformato le criticità del “vivere (nel)le destinazioni” in occasioni di confronto e nuove opportunità, affrontando temi trasversali che ci aiuteranno a tracciare la via per trovare il giusto equilibrio tra residenzialità, offerta turistica sostenibile, lavoro e stagionalità».

Negli incontri, e specialmente in quello odierno, soprattutto sulla base dell’intervento di Alberto Mattei, presidente e cofondatore dell’Associazione Italiana Nomadi Digitali, si sono delineati scenari nuovi e interessanti per questo fenomeno sempre più in crescita, purché sia chiaro, afferma ancora Claudia Giagoni, che possa «non riempire o sostituire, ma costruire e affiancare» il fenomeno turistico, «affinché la nostra comunità, da sempre accogliente, possa essere un faro nel presente e nel futuro».

Il futuro del turismo passa anche dal nomadismo digitale, una realtà che coinvolge territori, imprese e servizi, offrendo nuove opportunità di sviluppo, sebbene necessiti ancora di una normativa adeguata. Al Network G20Spiagge hanno partecipato sindaci e rappresentanti dei comuni italiani riuniti in questa associazione, che singolarmente registrano oltre un milione di presenze turistiche l’anno. Erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Palau e Loiri Porto San Paolo, docenti delle Università di Olbia e Sassari, rappresentanti di categoria e di associazioni culturali e sportive, oltre a diversi imprenditori.

© Riproduzione riservata