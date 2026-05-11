Giornata di educazione ambientale a Palau, del Comitato "Amici di Talmone e Cala di Trana", con gli studenti del Liceo "Margherita di Castelvì" di Sassari, coordinati dalla professoressa Lodoletta Mundula. A svolgere le lezioni sulle spiagge di Talmone e Cala di Trana è stata la ricercatrice dell'università di Sassari Myriam Stelletti, fra le fondatrici del Comitato nel 2018. Dopo la conferenza in classe sugli ecosistemi e la loro preservazione, gli studenti hanno esaminato in spiaggia la vegetazione dunale e costiera con l'ausilio di schede illustrative. Le altre attività sono ruotate intorno a un laboratorio di sedimentologia, con l'ausilio di un microscopio per osservare i frammenti più piccoli, e un laboratorio sulla Posidonia oceanica e la sua preservazione.

«Abbiamo a lungo parlato con gli studenti di ecosistemi costieri, biodiversità della Sardegna, diversi esempi di impatti antropici a livello regionale e nazionale ed esempi di comportamenti sostenibili - sottolinea Myriam Stelletti. La lezione è stata pensata per i giovani con metodologia interattiva ed è costruita con esempi concreti legati al territorio sardo. L'obiettivo è semplice: trasformare la teoria in esperienza diretta e costruire una maggiore consapevolezza del territorio in cui viviamo».

Era presente Giulia Parisi, assessora alla Cultura di Palau, che ha partecipato alle attività di studio sulla spiaggia di Cala di Trana. La giornata fa parte di un ciclo di incontri di sensibilizzazione ecologica attraverso percorsi formativi nelle scuole e apprendimento all’aperto, ideati dal Comitato "Amici di Talmone".

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