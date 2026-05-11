Sul corpo aveva numerose ferite. Alcune compatibili con una caduta su una scogliera, altre con colpi inferti con un’arma da taglio.

È giallo sulle ultime ore trascorse da un giovane che si è presentato questo pomeriggio al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia: stando a quanto trapela il ragazzo avrebbe avuto un incidente nella zona di Pittulongu. Ma a insospettire i medici c’erano anche alcune lacerazioni che non sarebbero legate a traumi causati dall’impatto contro le pietre.

Sull’episodio sono stati avviati degli accertamenti.

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