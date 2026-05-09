La riscossa dei sindaci uscenti, tornano alla carica (di primo cittadino) a Berchidda, Oschiri, Buddusò, Padru e San Teodoro. Nei primi due Comuni galluresi, corrono da soli Andrea Nieddu, alla guida di Berchidda da dieci anni, e Roberto Carta, che si candida per il secondo mandato. Due liste ciascuno negli altri tre paesi, Buddusò ricandida Massimo Satta sfidato dall'ex sindaco e già consigliere regionale in quota Udc, Giovanni Antonio Satta. A Padru replica la candidatura Antonello Idini, con una lista che conferma quasi tutti gli attuali consiglieri (e tre nuovi), che si contende la poltrona con l'ex primo cittadino, Gavino Mandras, che ha rivestito la carica nel 2005. A San Teodoro, l'attuale prima cittadina, Rita Deretta, (ri)scende in campo contro l'ex vice sindaco, Alberto Melinu. A Monti, il sindaco uscente, Emanuele Mutzu, invece, si candida per il ruolo di consigliere comunale nella lista a sostegno di Salvatore Loi in competizione con Luisella Murgia, entrambi alla prima esperienza amministrativa.

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