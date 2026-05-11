L’Amministrazione comunale di Arzachena e l’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Azzena informano che prosegue il piano di riqualificazione viaria con cinque cantieri programmati nel mese di maggio 2026 tra centro urbano e borghi, per un investimento complessivo di circa un milione di euro.

Alcuni interventi sono già conclusi, altri sono attualmente in corso e ulteriori lavori partiranno nei prossimi giorni. Tra le opere terminate figurano via Pitroni e via Lioni, mentre in via dell’Artigianato prenderanno il via interventi di bitumatura e realizzazione delle cunette per un importo di 211 mila euro finanziati con fondi comunali. Un secondo lotto interessa via Lamarmora, via Limbara, via D. Millelire e via Eleonora d’Arborea, oltre alla circonvallazione nel tratto tra il centro abitato e l’incrocio con via Pitagora. In queste aree sono previsti manutenzione del manto stradale, rifacimento della segnaletica orizzontale e sistemazione dell’arredo urbano grazie a 300 mila euro di fondi regionali.

Altri interventi in via Torricelli, via Tiziano, via Torino, via Sarraiola e via Surrau per 88 mila euro di fondi comunali. Un ulteriore appalto da 300 mila euro riguarda via Micalosu, via Monti Corru, via Baronia, via Demuro e via Aldiola. Previsti lavori anche in via Battistoni e nella piazzetta dei Pini a Baja Sardinia.

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