Santa Teresa Gallura: per le comunali presentate tre listeI candidati sindaci sono Nadia Matta, Stefano Pisciottu e Dario Giagoni
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Sono tre i candidati sindaco scesi in campo per le prossime comunali di giugno a Santa Teresa Gallura. La sindaca uscente, Nadia Matta, che si presenta con una lista denominata “Futuro Diverso Democratico”, insieme candidati consigliere: Antonio Mura, Maurizio Muntoni, Fabrizio Scolafurru, Samanta Coppi, Sandro Villani, Claudia Serra, Mariolino Ranedda, Domenico Nicolai, Giancarlo Giagoni, Tiziana Cirotto, Alessandro Alluttu, Paolo Sardo, Marina Carta, Gianmario Mannoni e Anna Masselli.
Altro candidato sindaco è l’ex primo cittadino Stefano Pisciottu, insieme ai candidati consigliere: Sofia Aiello, Pierpaolo Nicola Asara, Walkiria Baldinelli, Laura Elena Bucuta, Alessandro Cazzari, Pasqualina (nota Lina) Comiti, Giuseppe Franceschini, Cinzia Ghiani, Francesca Marras, Maria Teresa (nota Gegia) Nicolai, Andrea Ogno, Pierino Pirodda, Marco Russu, Francesca Sardo, Claudia Solinas, Tomaso Visicale. La è lista denominata: Faro Comune per Lungoni.
Altro candidato sindaco è il deputato, Dario Giagoni; Santa Teresa oltre le Bocche è la denominazione della lista che presenta quali candidati consigliere: Giuseppe Simone Ogno, Ada Scarone, Salvatore Sposito (noto Tore), Ilaria Tiziana Battino, Andrea Pilia, Lucia Mannoni (nota Nuccia), Tommaso Muntoni (noto Tomasino), Loredana Nicolai, Francesco Giannoni, Stefania Ricciu, Gabriele Pisciottu, Maria Maddalena Podda, Ambrogio Ornaghi, Laura Usai, Fabio Domenico Careddu, Pietro Sini.