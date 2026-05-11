Assaltano la statua del patrono di Olbia per portare via i fiori che la adornano, il parroco della basilica di San Simplicio, don Antonio Tamponi, pone i divieti.

Esposto nella chiesa, e vestito di petali come da tradizione, in occasione de Sa Festa manna de Mesu Maju che inizia domani, il simulacro di San Simplicio è preso d'assalto da tanti devoti che vogliono prendere i fiori benedetti: don Tamponi vieta di farlo durante la celebrazione della messa.

«Ci sono persone che, durante la messa delle 20, devono prendersi i fiori di San Simplicio: questo sarà consentito solo alle 21, dopo la fine della messa», scrive, sui social, il sacerdote, che ha incassato l'approvazione di tanti fedeli e numerosi like.

© Riproduzione riservata