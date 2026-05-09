Cinque in corsa per la poltrona di sindaco e 91 candidati per 16 posti in Consiglio Comunale. Le amministrative di Tempio si annunciano particolarmente combattute e la caccia alle preferenze è già iniziata. Cerca la riconferma il primo cittadino uscente Gianni Addis che ha presentato una civica con la sua squadra di assessori al completo. Andrea Biancareddu, con all’attivo diversi mandati di assessore regionale e sindaco della cittadina gallurese, lancia la sfida soprattutto a Gianni Addis che per lungo tempo è stato uno dei suoi alleati più vicini. Altro candidato che ha indossato la fascia tricolore a Tempio, è Romeo Frediani, alla guida di una civica che si ritiene l’unica espressione del centro sinistra. Le novità assolute sono due. Fabrizio Carta, editore di una emittente locale e militare dell’Esercito, si presenta agli elettori con una coalizione composta da due liste e chiede il consenso per una svolta per la città. Gianna Masu, manager pubblica, esperta in diritto Ue e relazioni internazionali, si è rivolta ai tempiesi ponendo la necessità di un radicale cambiamento di rotta nella gestione del Municipio.

Un dato politico rilevante è l’assenza di una lista espressione delle forze politiche del “campo largo” e in particolare c’è da segnalare la dissoluzione del Partito Democratico.

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