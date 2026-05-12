La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta dopo la morte di Mauro Zuncheddu, 23 anni.

Il giovane, originario di Luras, era ricoverato nel reparto di Medicina del Paolo Dettori di Tempio, ma ieri mattina le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e il personale dell’ospedale tempiese ha disposto un trasferimento urgente al Giovanni Paolo II di Olbia, dove, purtroppo, il paziente è deceduto quasi subito, sembra a causa di una embolia polmonare massiva.

Il ragazzo si era presentato al pronto soccorso con forti dolori al petto e in un primo momento era stato rimandato a casa. Solo a seguito di un secondo ingresso nel reparto delle emergenze era stato ricoverato.

Dopo il decesso le autorità sanitarie locali hanno avviato indagini interne e anche i carabinieri hanno condotto accertamenti, al termine dei quali la Procura ha deciso di aprire un fascicolo. “Morte in conseguenza di altro reato”, l’ipotesi dei pm, che dovrebbero disporre l’autopsia per avere elementi utili per fare luce sulla vicenda. Le verifiche sul caso procedono, per il momento nel massimo riserbo.

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