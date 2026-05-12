Incidente sul lavoro in un cantiere nautico di Olbia.

Da quanto si apprende un operaio che stava effettuando lavori su uno yacht è precipitato, per circostanze da accertare, da una decina di metri. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuto il 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.

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