ultim’ora
12 maggio 2026 alle 11:11aggiornato il 12 maggio 2026 alle 11:15
Olbia, incidente in un cantiere nautico: operaio cade da diversi metri, è molto graveSul posto il 118. L’uomo trasportato d'urgenza in ospedale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente sul lavoro in un cantiere nautico di Olbia.
Da quanto si apprende un operaio che stava effettuando lavori su uno yacht è precipitato, per circostanze da accertare, da una decina di metri. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.
Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuto il 118 per il trasporto d’urgenza in ospedale.
- IN AGGIORNAMENTO –
© Riproduzione riservata