Olbia, violenta irruzione in ristorante per rubare i soldi dalla cassaVentisettenne arrestato dai carabinieri: ha minacciato i presenti con un coccio di vetro
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Rapina, danneggiamento e violazione di domicilio: sono i reati contestati a un ventisettenne di Olbia dai carabinieri del Radiomobile del Reparto
Territoriale di Olbia, che lo hanno arrestato.
Nel corso del pomeriggio del 10 maggio il giovane si è introdotto con violenza all’interno di un ristorante del centro storico cittadino, danneggiando parte degli arredi per poi impossessarsi del denaro contenuto nel registratore di cassa. Durante la rapina avrebbe inoltre minacciato i presenti brandendo un frammento di vetro.
I militari, allertati con una chiamata al 112, lo hanno bloccato e perquisito, trovandogli addosso anche una piccola quantità di droga.
Il ventisettenne è stato portato in cella a Nuchis.
(Unioneonline)