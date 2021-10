In un famoso locale della Costa Smeralda, che svolge attività alberghiera, sono stati sequestrati la settimana scorsa 5 esemplari di tartaruga marginata, illecitamente detenute come hanno scoperto gli uomini del Nucleo di polizia del Corpo Forestale di Tempio Pausania.

L’operazione si è svolta nell'ambito di attività mirate al controllo delle specie protette dalla Convenzione di Washington "CITES" che, dal 1975, mira a garantire l'equilibrato sfruttamento delle risorse naturali nel rispetto della conservazione ambientale.

Esaminate al veterinario competente, è stato attestato il buono stato di salute e gli esemplari, come disposto dalla Procura, sono stati liberati in aree in cui la loro presenza è abituale.

Mentre la persona che li deteneva è stata denunciata.

“Si ricorda – precisa il Corpo forestale – che la Sardegna è l'unica regione italiana in cui vivono sia gli esemplari della specie Emys orbicularis (tartaruga palustre europea) sia quelli delle tre specie di testudo europee, ovvero, la Testudo Hermanni, la Testudo Graeca e la Testudo Marginata. In Sardegna le tartarughe vivono allo stato selvatico anche se negli ultimi decenni si è verificato il rischio della sopravvivenza delle specie, minacciate dalla progressiva scomparsa degli habitat naturali e delle fonti di alimentazione, oltre che dal prelievo illecito per fini di commercio o semplicemente di arredo dei giardini privati”.

