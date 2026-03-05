Signor giudice, non sappiamo dove andare, come facciamo adesso? Si sono rivolti subito al magistrato i maddalenini Luca Curreli e Marcello Fresu, scarcerati a Tempio dopo la convalida dell’arresto per detenzione di cocaina.

Incensurati, la loro posizione è tutta da chiarire, ma intanto il Tribunale ha disposto per entrambi il divieto di dimora nelle province di Sassari e Gallura. Mezza Sardegna, praticamente. Quasi quasi meglio gli arresti domiciliari, hanno commentato i due.

E in effetti per i maddalenini, la misura così congegnata è veramente un problema. A Curreli e Fresu sono stati sequestrati portafoglio, soldi, documenti e telefono. Senza un euro in tasca i due devono raggiungere il centro più vicino fuori dalle province indicate nella misura. I difensori, Giovanni Rassu e Nino Vargiu, hanno chiesto al giudice di modificare subito il provvedimento.

