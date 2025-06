Operazioni di controllo straordinario del territorio nell'ultima settimana a San Teodoro e Budoni, con venti carabinieri della Compagnia di Siniscola impiegati. L'attenzione si è soffermata in particolare sull'abuso di alcol e droga, con numerose verifiche sulle strade e nei principali locali di aggregazione turistica serale.

Tra i vari interventi c'è una denuncia per evasione. Si tratta di un ventinovenne, sorpreso ingiustificatamente all'esterno della propria abitazione dove si trova agli arresti domiciliari. Sono due, invece, i denunciati per ingiustificato possesso di strumenti atti a offendere, nello specifico due coltelli a serramanico.

I controlli sono stati predisposti sulle principali arterie stradali di afflusso e deflusso da San Teodoro e Budoni, anche con un prolungato posto di blocco sulla SS 131 Dcn in direzione Olbia che ha consentito ai carabinieri di identificare e controllare, uno per uno, oltre 70 conducenti. Nella circostanza, quattro denunce (e altrettante patenti ritirate) per guida in stato d’ebbrezza, coi conducenti sorpresi con tasso alcolemico ben oltre il consentito, e altre 10 multe per tasso alcolemico ricompreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

In un caso, su un’intera comitiva in uscita da un locale in macchina, nessuno risultava in grado di porsi alla guida per aver assunto alcolici entro un’ora prima. I controlli proseguiranno per tutta l’estate, anche con l’impiego di kit salivari per il rilevamento di eventuale pregresso consumo di droghe da parte dei conducenti.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata