Il Tribunale di Tempio, collegio presieduto da Caterina Interlandi, ha assolto tutte le persone a processo per la rapina messa a segno il 6 agosto 2012, nella filiale del Banco di Sardegna a Trinità d'Agultu. Sono stati scagionati i due fratelli Giuseppe e Giovanni Antonio Monni, di Orgosolo, e Pietro Mereu, anche lui orgolese, difesi dagli avvocati Francesco Carboni, Francesco Lai e Potito Flagella.

Anche il pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione degli imputati, il Banco di Sardegna, parte civile nel processo, ha insistito invece per la condanna. Nella prima ricostruzione del pm, Pietro Mereu, Giuseppe e Giovanni Antonio Monni, venivano indicati come le persone che fecero irruzione nell’istituto di credito, a volto coperto e armate di pistole, immobilizzando i dipendenti. Durante l’istruttoria, però, la tesi iniziale dell’accusa non ha trovato riscontri.

I tre vennero arrestati, mesi dopo la rapina, alla fine di una vasta indagine che riguardava diversi colpi (non attribuiti agli orgolesi) messi a segno in Gallura da un gruppo che aveva il suo quartier generale a Badesi. La Procura di Tempio aveva aperto anche un altro fascicolo per una tentata rapina al supermercato Eurospin di Tempio, inchiesta collegata a quella è approdata davanti al collegio presieduto da Caterina Interlandi.

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