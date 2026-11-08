Non soltanto sacerdote, ma anche studioso della storia, delle tradizioni e della società gallurese. È morto nel pomeriggio di oggi, all'ospedale di Sassari, don Francesco Cossu, 90 anni, per quarant'anni parroco di Santa Maria della Neve ad Arzachena. La notizia ha suscitato profondo cordoglio nella comunità e nella diocesi.

Nato nel 1936 e ordinato sacerdote a 26 anni, don Cossu ha legato gran parte del proprio ministero ad Arzachena, diventando un punto di riferimento per generazioni di fedeli. Terminato l'incarico di parroco per raggiunti limiti di età, aveva continuato a collaborare non solo ad Arzachena ma anche con altri sacerdoti dei paesi vicini, rendendosi disponibile per celebrazioni e confessioni nelle parrocchie della diocesi dove ce ne fosse bisogno. Alla missione pastorale aveva affiancato un'intensa attività di studio e ricerca sulla Gallura, sulle popolazioni degli stazzi, sulle consuetudini e sulle trasformazioni della società rurale. Nei suoi studi aveva riservato particolare attenzione al ruolo della Chiesa e dei parroci nella vita delle comunità: non soltanto guide spirituali, ma figure di riferimento nella convivenza sociale, nella mediazione delle controversie e nell'educazione. Le sue pubblicazioni costituiscono un contributo rilevate alla conservazione della memoria storica e antropologica del territorio, soprattutto della Gallura precedente all'avvento della Costa Smeralda.

Il sindaco Roberto Ragnedda ha proclamato il lutto cittadino per martedì, giorno del funerale in Santa Maria della Neve dove, da domani, sarà allestita la camera ardente.

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