Spaventoso incidente stradale all’alba di sabato lungo la Strada Provinciale 125, alle porte di Olbia.

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto che procedevano in senso di marcia opposto si sono scontrate a ridosso di una curva. Il bilancio è di due feriti, fra le quattro persone a bordo.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che in collaborazione con il personale del 118 hanno prestato i primi soccorsi agli occupanti, per poi mettere in sicurezza la carreggiata.

I due feriti – un uomo e una donna – sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia per gli accertamenti e le cure del caso. Per gli altri due occupanti, di nazionalità francese, non si è reso necessario il ricovero ospedaliero.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine per eseguire i rilievi ed accertare la dinamica dello scontro.

(Unioneonline)

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